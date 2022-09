Siena, donna picchiata dal marito: arrestato dopo 20 anni di violenze (Di giovedì 22 settembre 2022) Moglie e madre di 4 bambini piccoli, ha deciso di denunciare il marito violento e rompere il silenzio dopo 20 anni di soprusi e maltrattamenti in casa, quando ha visto che l’uomo cominciava a picchiare uno dei suoi figli. I carabinieri di Montepulciano, in provincia di Siena, hanno emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne. Secondo l'accusa della Procura di Siena l'uomo sarebbe colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia "avendo compiuto abituali atti di violenza, minaccia, disprezzo, umiliazione, crudeltà". Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Moglie e madre di 4 bambini piccoli, ha deciso di denunciare ilviolento e rompere il silenzio20di soprusi e maltrattamenti in casa, quando ha visto che l’uomo cominciava a picchiare uno dei suoi figli. I carabinieri di Montepulciano, in provincia di, hanno emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne. Secondo l'accusa della Procura dil'uomo sarebbe colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia "avendo compiuto abituali atti di violenza, minaccia, disprezzo, umiliazione, crudeltà".

SkyTG24 : Siena, donna picchiata dal marito: arrestato dopo 20 anni di violenze - marialetiziama9 : RT @Affaritaliani: Siena, una donna per 20 anni viene picchiata e umiliata. Arrestato il marito - Affaritaliani : Siena, una donna per 20 anni viene picchiata e umiliata. Arrestato il marito - Nazione_Siena : Serratura bloccata, donna liberata dai vigili - GazzChianti : COVID-19 - Ancora giù i ricoverati Covid in Toscana: si inizia a intravedere… quota 150. I ricoverati sono 169 (9 i… -