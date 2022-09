Si faceva consegnare 9mila euro da persona anziana | arrestato per truffa 26enne

(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontecalvo Irpino (Av) – Nella giornata odierna, all’esito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, la Stazione CC di Montecalvo Irpino, con l’ausilio del Commissariato di PS di Napoli Scampia, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto di 26 anni, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del delitto diin danno di una, dalla quale sila somma complessiva di9.000,00. Le attività di indagine, coordinate dalla Procura e avviate tempestivamente dal ...

