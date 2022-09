Si fa presto a dire denatalità. Tra le ragioni del fenomeno c'è anche l'infertilità: riguarda il 15% delle coppie italiane, anche giovani. (Di giovedì 22 settembre 2022) I dati Istat sono eclatanti: lo scorso anno si è toccato il minimo storico di nascite nel nostro Paese, per la prima volta sotto le 400.000. Tante le ragioni: economiche, culturali ma anche biologiche. La ricerca di un figlio da parte di coppie che vorrebbero e non riescono a concepire è un tema sociale importante, a cui è dedicata la giornata del 22 settembre (Fertility Day). L’infertilità riguarda infatti circa il 15% delle coppie italiane. Fertilità e stili di vita: i consigli per preservarla guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 settembre 2022) I dati Istat sono eclatanti: lo scorso anno si è toccato il minimo storico di nascite nel nostro Paese, per la prima volta sotto le 400.000. Tante le: economiche, culturali mabiologiche. La ricerca di un figlio da parte diche vorrebbero e non riescono a concepire è un tema sociale importante, a cui è dedicata la giornata del 22 settembre (Fertility Day). L’infatti circa il 15%. Fertilità e stili di vita: i consigli per preservarla guarda le foto ...

illubot3 : Si fa presto a dire crossover: - BedguyG : @FrancescoLauro Scusa ma che vuol dire brutto!!!ora sono curioso,se si può vedere,ti presto la mia bocca magari ?? - infomahmoodbr : Ragazzi qualcuno di voi dovrebbe dire a Alessandro di venire in Brasile presto, non ce la faccio più ?? - mans_martha : RT @Chiara02224370: Credo che questo sia un risultato diretto di #SerkanÇayoglu in abito da 'sposo' ?? Sono state risvegliate le qualità di… - salvebuonasera : RT @Greta251003: Non vorrei dire perché ovviamente è presto ma vedo Nino preso da Ginevra ?? #gfvip -