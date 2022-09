Shakira sulla fine della storia con Gerard Piqué: «Ho sacrificato la mia carriera per la famiglia» (Di giovedì 22 settembre 2022) La cantante glissa sui tradimenti, una cosa troppo «cruda e nuova», ma ammette di aver messo le proprie esigenze lavorative da parte per vivere a Barcellona, e dar modo al compagno di realizzare i suoi sogni. Una storia non nuova. Solo pochi giorni fa la modella Gisele Bündchen aveva detto la stessa cosa della crisi con Tom Brady. C'è ancora un disequilibrio di fondo nelle carriere all'interno delle coppie, anche di quelle famose Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 settembre 2022) La cantante glissa sui tradimenti, una cosa troppo «cruda e nuova», ma ammette di aver messo le proprie esigenze lavorative da parte per vivere a Barcellona, e dar modo al compagno di realizzare i suoi sogni. Unanon nuova. Solo pochi giorni fa la moGisele Bündchen aveva detto la stessa cosacrisi con Tom Brady. C'è ancora un disequilibrio di fondo nelle carriere all'interno delle coppie, anche di quelle famose

