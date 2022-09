Shakira e il divorzio da Piqué | “Il periodo più buio della mia vita E mentre gestivo la separazione mio padre era ricoverato in terapia intensiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) “È davvero difficile parlarne. Sono rimasta in silenzio e ho provato ad elaborare tutto. Sì, è difficile parlarne soprattutto perché lo sto ancora attraversando, perché sono sotto gli occhi del pubblico e perché la nostranon è come unanormale”.rompe il silenzio e parla per la prima volta in assolutosuada Gerard. Lo fa in un’accorata intervista a Elle Spagna, in qui ripercorre questi difficili mesi, vissuti sotto i riflettori e perennemente al centro di un circo mediatico che ha scandagliato laprivata sua e del difensore del Barcellona, in una gara all’ultimo scoop: “Non è stata dura solo per me, ma anche per i miei figli : incredibilmente difficile. Ho paparazzi che si accampano davanti a casa mia 24 ...