Sfera Ebbasta, Famoso Tour 2022: 9 date nei palazzetti d'Italia (Di giovedì 22 settembre 2022) The King is back! Finalmente in partenza venerdì 23 settembre da Rimini il Famoso Tour di Sfera Ebbasta. L'artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite in Italia e non solo, potrà finalmente portare sul palco Famoso, l'album che ha alzato l'asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e l'EP Italiano realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato lo scorso maggio per Island. Dopo aver infranto qualsiasi record di ascolti con la propria musica e dopo aver girato l'Europa con il Famoso European Tour e l'Italiano Summer Tour, Sfera Ebbasta potrà finalmente portare le sue hit sui più prestigiosi palchi d'Italia. Proprio per celebrare la chiusura ...

