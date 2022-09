Settimana Europea dello Sport a Fondi: gli eventi dal 23 al 25 settembre (Di giovedì 22 settembre 2022) Fondi – Anche la Città di Fondi è pronta per la Settimana Europea dello Sport che si celebra in tutto il continente dal 23 al 30 settembre. L’evento, denominato quest’anno #beactive, propone valori quali il benessere psicofisico della popolazione, la resilienza nei confronti delle difficoltà, l’avvicinamento dei giovani all’attività fisica, l’integrazione delle persone con fragilità, l’inclusione socioeconomica e la promozione delle discipline outdoor. A Fondi la Settimana lanciata del 2015 dalla Commissione Europea si svolgerà al Palazzetto dello Sport, dal 23 al 25 settembre, e prenderà il via con una grande cerimonia inaugurativa in programma venerdì a partire dalle ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022)– Anche la Città diè pronta per lache si celebra in tutto il continente dal 23 al 30. L’evento, denominato quest’anno #beactive, propone valori quali il benessere psicofisico della popolazione, la resilienza nei confronti delle difficoltà, l’avvicinamento dei giovani all’attività fisica, l’integrazione delle persone con fragilità, l’inclusione socioeconomica e la promozione delle discipline outdoor. Alalanciata del 2015 dalla Commissionesi svolgerà al Palazzetto, dal 23 al 25, e prenderà il via con una grande cerimonia inaugurativa in programma venerdì a partire dalle ...

gualtierieurope : Oggi trasporti gratis per tutti: prendete i mezzi pubblici, girate per la città, vedete le bellezze di #Roma. Inizi… - GaetanoGorgoni : “Settimana europea della #mobilità”, un cambiamento culturale per scelte più sostenibili - Sport_Fondano : Settimana Europea dello Sport: gli eventi dal 23 al 25 settembre a Fondi - Fondinotizienet : Anche la Città di Fondi è pronta per la Settimana Europea dello Sport che si celebra in tutto il continente dal... - newzit : #BustoArsizio Settimana europea della #mobilità il programma del 22 settembre -