Servono soluzioni vere sul lavoro: il reddito non ha sconfitto la povertà (Di giovedì 22 settembre 2022) A pochi giorni dalle urne è doveroso richiamare l'attenzione su un tema, per non dire «sul tema», di vitale importanza, per tutti: il lavoro. Che la questione sia centrale è ormai chiaro per tutti. Meno scontate sono, invece, le ricette proposte per renderlo un diritto effettivamente universale. Alla soglia di un appuntamento delicato come il voto di domenica, va riportata al centro del dibattito la necessità di soluzioni, vere, rispetto alla «questione lavoro» in vista dell'insediamento del prossimo governo. Partendo prima di tutto da alcuni assunti, semplici. La misura del reddito di cittadinanza, pensata non solo come sostegno alle categorie deboli, ma anche come strumento per favorire l'occupazione, è al suo terzo anno di vita. Pochi giorni fa un dato allarmante ha raggiunto tutti noi: 2,6 milioni ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) A pochi giorni dalle urne è doveroso richiamare l'attenzione su un tema, per non dire «sul tema», di vitale importanza, per tutti: il. Che la questione sia centrale è ormai chiaro per tutti. Meno scontate sono, invece, le ricette proposte per renderlo un diritto effettivamente universale. Alla soglia di un appuntamento delicato come il voto di domenica, va riportata al centro del dibattito la necessità di, rispetto alla «questione» in vista dell'insediamento del prossimo governo. Partendo prima di tutto da alcuni assunti, semplici. La misura deldi cittadinanza, pensata non solo come sostegno alle categorie deboli, ma anche come strumento per favorire l'occupazione, è al suo terzo anno di vita. Pochi giorni fa un dato allarmante ha raggiunto tutti noi: 2,6 milioni ...

kevelodicoafare : @GiuseppeConteIT Ma se hai faccia come il culo, non ti vergogni di nulla… ti chiamavano Pinocchio, non dimenticatel… - SempliceItalia1 : @EnricoLetta Le emozioni fanno parte della campagna. Però per vincere servono analisi razionali. Capire i problemi… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Balata, 'serie B ha media spettatori record' 'Su crisi energetica servono soluzioni, autorita' intervengano' - danielelozzi : Sull’energia sta accadendo esattamente questo: si sta pensando a soluzioni tampone (che certamente servono) senza p… - PandemicaMente : @Emanuele676 @AngeloBonelli1 @matteorenzi @jetdeiricchi vedi tu non ragioni su grandi numeri.. siamo, circa, 50 mil… -