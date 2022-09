Serie A, 50 gol in meno rispetto allo scorso anno. Sotto accusa possesso palla e costruzione dal basso (Di giovedì 22 settembre 2022) In Serie A si segna meno dell’anno scorso. Mancano 54 gol, scrive il Corriere della Sera. L’anno scorso erano 224, oggi sono 170. Si moltiplicano i pareggi a reti inviolate: finora sono 7, non erano mai stati così tanti negli ultimi 10 campionati. “Nella scorsa stagione, sempre dopo sette giornate, l’Italia era la più prolifica d’Europa con una media gol di 3,20 a partita. Adesso la media è scesa drasticamente a 2,43. Negli altri Paesi che contano, nessuno ce l’ha così bassa”. I bomber non segnano come prima. “Il cannoniere è Arnautovic del Bologna con 6 reti, inseguito da Immobile che si è seduto sul trono per 4 volte e spera di arrivare a 5. I grandi latitano: Vlahovic ha segnato 4 reti, ma nella Juve sembra sempre più un oggetto misterioso, nervoso e avulso dal ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) InA si segnadell’. Mancano 54 gol, scrive il Corriere della Sera. L’erano 224, oggi sono 170. Si moltiplicano i pareggi a reti inviolate: finora sono 7, non erano mai stati così tanti negli ultimi 10 campionati. “Nella scorsa stagione, sempre dopo sette giornate, l’Italia era la più prolifica d’Europa con una media gol di 3,20 a partita. Adesso la media è scesa drasticamente a 2,43. Negli altri Paesi che contano, nessuno ce l’ha così bassa”. I bomber non segnano come prima. “Il cniere è Arnautovic del Bologna con 6 reti, inseguito da Immobile che si è seduto sul trono per 4 volte e spera di arrivare a 5. I grandi latitano: Vlahovic ha segnato 4 reti, ma nella Juve sembra sempre più un oggetto misterioso, nervoso e avulso dal ...

