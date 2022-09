Senza chiavi prova a entrare dal balcone, muore dopo un volo di 6 metri. Il giorno prima era morto il padre (Di giovedì 22 settembre 2022) Senza chiavi prova a entrare in casa dal balcone, ma perde l’equilibrio e si sfracella al suolo dopo un volo di 6 metri. E’ successo in provincia di Modena. “Alessandro Scotti – si legge nella notizia pubblicata da leggo.it – aveva appena perso suo padre e stava andando alla camera ardente a Formigine, ma era tornato a casa per prendere le chiavi”. Aveva 42 anni. “Il suo corpo Senza vita è stato ritrovato Senza vita sul marciapiede, proprio sotto la sua abitazione, in una zona residenziale. “Secondo la ricostruzione dei carabinieri – si legge ancora sul sito – , la vittima stava cercando di entrare nell’appartamento dove viveva da qualche anno, dopo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022)in casa dal, ma perde l’equilibrio e si sfracella al suoloundi 6. E’ successo in provincia di Modena. “Alessandro Scotti – si legge nella notizia pubblicata da leggo.it – aveva appena perso suoe stava andando alla camera ardente a Formigine, ma era tornato a casa per prendere le”. Aveva 42 anni. “Il suo corpovita è stato ritrovatovita sul marciapiede, proprio sotto la sua abitazione, in una zona residenziale. “Secondo la ricostruzione dei carabinieri – si legge ancora sul sito – , la vittima stava cercando dinell’appartamento dove viveva da qualche anno,...

