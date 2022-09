Selvaggia Roma su Instagram: “Ho perso la mia bambina” (Di giovedì 22 settembre 2022) Un improvviso dolore ha segnato la vita di Selvaggia Roma. A luglio l’annuncio sui social della sua prima, attesa gravidanza: oggi, purtroppo, la notizia che l’influencer ha perso la bambina che stava aspettando. “Mi tengo stretto il mio dolore” le sue parole in un messaggio condiviso in una story sul proprio profilo Instagram. L’immenso dolore ha travolto anche il compagno di Selvaggia, il calciatore Luca Teti. Selvaggia Roma ha perso la bambina: “Il cuore non batteva più” Attraverso una Instagram story condivisa sul proprio profilo, Selvaggia Roma ha annunciato ai suoi followers di aver perso la bambina che stava aspettando. Si è ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 settembre 2022) Un improvviso dolore ha segnato la vita di. A luglio l’annuncio sui social della sua prima, attesa gravidanza: oggi, purtroppo, la notizia che l’influencer halache stava aspettando. “Mi tengo stretto il mio dolore” le sue parole in un messaggio condiviso in una story sul proprio profilo. L’immenso dolore ha travolto anche il compagno di, il calciatore Luca Teti.hala: “Il cuore non batteva più” Attraverso unastory condivisa sul proprio profilo,ha annunciato ai suoi followers di averlache stava aspettando. Si è ...

