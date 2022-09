Selvaggia Roma ha perso la sua bambina: dolore infinito per l’influencer, le sue parole su come lo ha scoperto (Di giovedì 22 settembre 2022) Per Selvaggia Roma ed il compagno Luca Teti è un momento drammatico e difficilissimo, che li pone davanti a un cammino lungo e impegnativo. l’influencer ha infatti perso la bambina che stavano aspettando e che sarebbe nata tra pochi mesi. Le parole he ha usato l’influenzar per raccontare cos’è accaduto hanno spezzato il cuore dei follower. Selvaggia Roma e l’annuncio della gravidanza: “Stavo e sto sognando a lungo” Selvaggia Roma era incredibilmente felice per la gravidanza, e lei e Luca Teti, il compagno, si stavano preparando al meglio per dare il benvenuto alla piccola. L’annuncio della gravidanza era arrivato a luglio, per mezzo di un’immagine che ritraeva Selvaggia Roma in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 settembre 2022) Pered il compagno Luca Teti è un momento drammatico e difficilissimo, che li pone davanti a un cammino lungo e impegnativo.ha infattilache stavano aspettando e che sarebbe nata tra pochi mesi. Lehe ha usato l’influenzar per raccontare cos’è accaduto hanno spezzato il cuore dei follower.e l’annuncio della gravidanza: “Stavo e sto sognando a lungo”era incredibilmente felice per la gravidanza, e lei e Luca Teti, il compagno, si stavano preparando al meglio per dare il benvenuto alla piccola. L’annuncio della gravidanza era arrivato a luglio, per mezzo di un’immagine che ritraevain ...

