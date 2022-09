Selvaggia Roma Ha Perso La Figlia: Il Drammatico Annuncio! (Di giovedì 22 settembre 2022) Selvaggia Roma, famosa per la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, ha annunciato sui suoi social di aver Perso la bambina che aspettava. Ora l’influencer vuole prendersi del tempo… Selvaggia Roma è un noto volto di Temptation Island e di tanti altri reality show. Per questo motivo è molto amata dal pubblico e dai telespettatori con i quali comunica spesso attraverso i social network. Purtroppo, dopo il felice annuncio fatto nel mese di luglio, Selvaggia ha fatto sapere a distanza di diverse settimane di aver Perso la bambina che stava aspettando. Ovviamente l’influencer ha detto di provare un grande dolore che vuole vivere privatamente. Selvaggia Roma annuncia di aver Perso la sua ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 22 settembre 2022), famosa per la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, ha annunciato sui suoi social di averla bambina che aspettava. Ora l’influencer vuole prendersi del tempo…è un noto volto di Temptation Island e di tanti altri reality show. Per questo motivo è molto amata dal pubblico e dai telespettatori con i quali comunica spesso attraverso i social network. Purtroppo, dopo il felice annuncio fatto nel mese di luglio,ha fatto sapere a distanza di diverse settimane di averla bambina che stava aspettando. Ovviamente l’influencer ha detto di provare un grande dolore che vuole vivere privatamente.annuncia di averla sua ...

