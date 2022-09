Selvaggia Roma ha perso il figlio che aspettava: il drammatico messaggio (Di giovedì 22 settembre 2022) Selvaggia Roma ha perso la figlia che aspettava con il fidanzato Luca Teti. Il drammatico annuncio arriva dai profili social della ex concorrente del Grande Fratello Vip: "È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare. Purtroppo... Leggi su europa.today (Di giovedì 22 settembre 2022)hala figlia checon il fidanzato Luca Teti. Ilannuncio arriva dai profili social della ex concorrente del Grande Fratello Vip: "È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare. Purtroppo...

matteosalvinimi : Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il… - fraversion : ma onestamente, chi se ne frega di ciò che pensa Selvaggia Roma delle adozioni alle coppie gay. Smettetela piuttos… - trash_italiano : Selvaggia Roma sulle adozioni gay - zazoomblog : Selvaggia Roma aborto ha perso il figlio che aspettava: cosa è successo? «Una grave infezione» - #Selvaggia… - redazionerumors : Selvaggia Roma ha comunicato con una storia Instagram di aver perso la bimba che portava in grembo, chiedendo rispe… -