Selvaggia Roma abortisce: «Il cuore non batteva» racconto straziante (Di giovedì 22 settembre 2022) In queste ore, Selvaggia Roma si è trovata costretta a dare una drammatica notizia a tutte le persone che la seguono. La ragazza ha avuto un aborto spontaneo, perdendo così la bimba che portava in grembo. L'ex concorrente del GF Vip ha pubblicato un breve post su Instagram in cui ha informato i follower di questa triste notizia. Il dolore che lei e il suo compagno stanno provando in questo momento è naturalmente altissimo, pertanto, la giovane ha chiesto a tutte le persone che la seguono massimo riserbo e rispetto della privacy poiché si tratta di una questione estremamente delicata. Aborto per Selvaggia Roma, ha perso la sua bimba: cosa è successo Selvaggia Roma ha appena annunciato di aver perso la bimba che portava in grembo. La donna aveva annunciato a tutti di essere in dolce ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 22 settembre 2022) In queste ore,si è trovata costretta a dare una drammatica notizia a tutte le persone che la seguono. La ragazza ha avuto un aborto spontaneo, perdendo così la bimba che portava in grembo. L'ex concorrente del GF Vip ha pubblicato un breve post su Instagram in cui ha informato i follower di questa triste notizia. Il dolore che lei e il suo compagno stanno provando in questo momento è naturalmente altissimo, pertanto, la giovane ha chiesto a tutte le persone che la seguono massimo riserbo e rispetto della privacy poiché si tratta di una questione estremamente delicata. Aborto per, ha perso la sua bimba: cosa è successoha appena annunciato di aver perso la bimba che portava in grembo. La donna aveva annunciato a tutti di essere in dolce ...

