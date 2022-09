Se in Campania nascono le “scuole del futuro”

Leggi su fmag

(Di giovedì 22 settembre 2022) F-Mag ospita l’intervento di Amleto Picerno Ceraso, cofounder di Medaarch, in occasione dell’apertura del corso di Designer esperto in fabbricazione digitale Fondazione Saccone, TecUp e il laboratorio di Asad Ventrella sostengono il talento di giovani e professionisti e la loro voglia di innovarsi con assegni a copertura totale per il Corso certificato Regione“Designer esperto in fabbricazione digitale”. Ripartiamo a novembre con un corso di 7 mesi, tra didattica frontale, laboratori, key competence e stage in aziende, aperto a studenti, laureati, artigiani, ricercatori e professionisti interessati a implementare o consolidare le proprie competenze nel campo della progettazione, del design e della manifattura 4.0.L’intento è quello di formare la prossima generazione di designer specializzati in manifattura 4.0 che conoscano i segreti dei materiali e le ...