Scrive alla figlia “Non mi lasceranno andare, ti amo”. Il corpo di Debbie Collier trovato carbonizzato (Di giovedì 22 settembre 2022) “Non mi lasceranno andare, ti amo, c’è una chiave di casa nel vaso di fiori blu vicino alla porta“. Questo è l’ultimo messaggio che il 10 settembre 2022 Debbie Collier, 59 anni, ha mandato a sua figlia, Amanda Bearden, prima che il suo cadavere venisse ritrovato carbonizzato il giorno dopo in una zona boscosa a a Tallulah Falls, nella contea di Habersham, a un’ora di macchina di distanza da Athens (Georgia), dove viveva. La donna era nuda e sul suo corpo riportava segni di ustioni. Il rapporto della polizia al ritrovamento del cadavere ha osservato “una donna nuda sdraiata sulla schiena, che afferrava un piccolo albero con la mano destra“, “l’addome carbonizzato” e un telo blu accanto a una borsa rossa nelle vicinanze, ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 22 settembre 2022) “Non mi, ti amo, c’è una chiave di casa nel vaso di fiori blu vicinoporta“. Questo è l’ultimo messaggio che il 10 settembre 2022, 59 anni, ha mandato a sua, Amanda Bearden, prima che il suo cadavere venisse riil giorno dopo in una zona boscosa a a Tallulah Falls, nella contea di Habersham, a un’ora di macchina di distanza da Athens (Georgia), dove viveva. La donna era nuda e sul suoriportava segni di ustioni. Il rapporto della polizia al ritrovamento del cadavere ha osservato “una donna nuda sdraiata sulla schiena, che afferrava un piccolo albero con la mano destra“, “l’addome” e un telo blu accanto a una borsa rossa nelle vicinanze, ...

