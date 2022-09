Scontri Nizza-Torino: ventuno tifosi granata sanzionati con Daspo (Di giovedì 22 settembre 2022) La Questura di Torino ha emesso ventuno provvedimenti Daspo, con divieto di accedere agli impianti sportivi in occasione di competizione all’estero con durata da 1 a 10 anni, nei confronti degli appartenenti a un gruppo degli ‘Ultras granata 1969’. I sanzionati sono tra i responsabili degli Scontri scoppiati con i loro rivali francesi nell’antistadio dell’Allianz Riviera, prima dell’amichevole Nizza-Torino giocata lo scorso 30 luglio e di un tentativo di aggressione avvenuto al termine della partita di campionato di serie A, Torino-Lazio, il 20 agosto, nei confronti di tifosi provenienti da Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) La Questura diha emessoprovvedimenti, con divieto di accedere agli impianti sportivi in occasione di competizione all’estero con durata da 1 a 10 anni, nei confronti degli appartenenti a un gruppo degli ‘Ultras1969’. Isono tra i responsabili degliscoppiati con i loro rivali francesi nell’antistadio dell’Allianz Riviera, prima dell’amichevolegiocata lo scorso 30 luglio e di un tentativo di aggressione avvenuto al termine della partita di campionato di serie A,-Lazio, il 20 agosto, nei confronti diprovenienti da Roma. SportFace.

