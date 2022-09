"Schifo, per chi voto": la decisione finale di Santoro che spiazza tutti (Di giovedì 22 settembre 2022) Michele Santoro scatenato a Controcorrente. Nel corso dell'ultima puntata del talk show di Veronica Gentili, il teletribuno ha affrontato diversi temi: dal voto di domenica 25 settembre alla guerra in Ucraina. Santoro prima di parlare delle sue intenzioni di voto ha voluto mandare un messaggio al leader dei 5s: "Mi auguravo che Conte si facesse carico di un miglioramento complessivo della politica, ma così non è stato". Poi parla del voto che vedrà più di 50 milioni di italiani alle urne tra qualche giorno, un voto decisivo per il futuro del Paese. E così Santoro spiega cosa farà il 25 settembre: "Alle precedenti elezioni ho votato ma 'lo Schifo' non è migliorato, ora avremo un Parlamento che sarà il concentrato della schifezza. Domenica non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Michelescatenato a Controcorrente. Nel corso dell'ultima puntata del talk show di Veronica Gentili, il teletribuno ha affrontato diversi temi: daldi domenica 25 settembre alla guerra in Ucraina.prima di parlare delle sue intenzioni diha voluto mandare un messaggio al leader dei 5s: "Mi auguravo che Conte si facesse carico di un miglioramento complessivo della politica, ma così non è stato". Poi parla delche vedrà più di 50 milioni di italiani alle urne tra qualche giorno, undecisivo per il futuro del Paese. E cosìspiega cosa farà il 25 settembre: "Alle precedenti elezioni ho votato ma 'lo' non è migliorato, ora avremo un Parlamento che sarà il concentrato della schifezza. Domenica non ...

