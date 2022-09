Schettino fuori dal carcere per archiviare atti, maturato il termine per le misure alternative (Di giovedì 22 settembre 2022) L'ex comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni di reclusione, potrebbe presto uscire dal carcere. Ha maturato il termine per accedere... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 settembre 2022) L'ex comandante della Costa Concordia, Francesco, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni di reclusione, potrebbe presto uscire dal. Hailper accedere...

