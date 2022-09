Scambio prigionieri Russia-Ucraina | liberati anche 5 foreign fighters britannici | il rientro a casa – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 settembre 2022) «Sono a» i cinquerilasciati dalle forze russe dopo il più grossoditradall’inizio della guerra. Lo scrive la Bbc precisando che, prima di rientrare in patria, i cinque sono volati a Riad in Arabia Saudita. Oltre al 28enne Aiden Aslin e al 48enne Shaun Pinner – catturati a Mariupol e condannati a morte da un tribunale dell’autoproclamata repubblica separatista di Donetsk per «attività mercenarie» – gli altri tre sono il cinquantenne John Harding, il ventenne Dylan Healy e il trentacinquenne Andrew Hill. Mentre Harding e Hill combattevano comecon le forze di Kiev, Healy è un operatore umanitario catturato dai filo-russi a un posto di blocco in aprile insieme a un altro cittadino ...