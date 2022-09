Sanzioni Usa a polizia morale Iran, basta violenza su donne (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli Stati Uniti impongono Sanzioni alla polizia morale Iraniana dopo la morte di Mahsa Amini. Lo annuncia il Tesoro americano. "Condanniamo questo atto nei termini più duri e chiediamo al governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli Stati Uniti impongonoallaiana dopo la morte di Mahsa Amini. Lo annuncia il Tesoro americano. "Condanniamo questo atto nei termini più duri e chiediamo al governo ...

