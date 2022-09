Santa Maria a Vico, nasce l’Inter Club Valle di Suessola ‘Esteban Cambiasso’ (FOTO) (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGrande entusiasmo ha destato in tutta la Valle di Suessola per un evento di grande interesse. Il 19 settembre, presso i locali di via Caudio in Santa Maria a Vico, il presidente Alfonso Della Rocca ha simbolicamente tagliato un nastro nerazzurro per inaugurare la nuova, moderna e ampia sede dell’Inter Club Valle di Suessola “Esteban Cambiasso”. Numerosissimi i soci e simpatizzanti che hanno partecipato per brindare insieme e festeggiare l’apertura del Club. Presenti anche esponenti nerazzurri a carattere regionale: il coordinatore degli Inter Club campani Nunzio Paone e la coordinatrice uscente Adriana De Leva, nonché rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGrande entusiasmo ha destato in tutta ladiper un evento di grande interesse. Il 19 settembre, presso i locali di via Caudio in, il presidente Alfonso Della Rocca ha simbolicamente tagliato un nastro nerazzurro per inaugurare la nuova, moderna e ampia sede deldi“Esteban Cambiasso”. Numerosissimi i soci e simpatizzanti che hanno partecipato per brindare insieme e festeggiare l’apertura del. Presenti anche esponenti nerazzurri a carattere regionale: il coordinatore degli Intercampani Nunzio Paone e la coordinatrice uscente Adriana De Leva, nonché rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali. Il ...

