Sanità, ginecologi: "Approvare subito i nuovi Lea, cruciali contro denatalità" (Di giovedì 22 settembre 2022) Milano, 22 set. (Adnkronos Salute) - Basta indugi sui nuovi Livelli essenziali di assistenza. I ginecologi italiani della Sigo lanciano il loro appello in una lettera, auspicando che "le istituzioni facciano lo sforzo conclusivo e rendano realmente operativi i nuovi Lea, la cui approvazione permetterebbe di rendere la Sanità italiana più vicina alle attuali richieste dell'utenza". Fra le altre cose, i nuovi Lea contribuirebbero anche a combattere il crollo demografico, sottolineano gli esperti della Società italiana di ginecologia e ostetricia, chiedendo "con forza che non ci siano ulteriori tentennamenti o perplessità, ma si proceda rapidamente alla loro attivazione". "In campo riproduttivo si parla tanto di denatalità, di culle vuote, di inverno demografico e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Milano, 22 set. (Adnkronos Salute) - Basta indugi suiLivelli essenziali di assistenza. Iitaliani della Sigo lanciano il loro appello in una lettera, auspicando che "le istituzioni facciano lo sforzo conclusivo e rendano realmente operativi iLea, la cui approvazione permetterebbe di rendere laitaliana più vicina alle attuali richieste dell'utenza". Fra le altre cose, iLea contribuirebbero anche a combattere il crollo demografico, sottolineano gli esperti della Società italiana dia e ostetricia, chiedendo "con forza che non ci siano ulteriori tentennamenti o perplessità, ma si proceda rapidamente alla loro attivazione". "In campo riproduttivo si parla tanto di, di culle vuote, di inverno demografico e ...

