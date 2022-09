silvio19710719 : @AlfioKrancic @myrtamerlino La signora non si ricorda o fa finta di non ricordare che il Donbass voleva referendum… - bar_rubino : RT @stebaraz: Spero che Mario Draghi si sia lavato le mani dopo aver stretto affettuosamente quelle di Kissinger. Perchè sono sporche di s… - DiegoNatoli2 : RT @stebaraz: Spero che Mario Draghi si sia lavato le mani dopo aver stretto affettuosamente quelle di Kissinger. Perchè sono sporche di s… - davidemonge : RT @stebaraz: Spero che Mario Draghi si sia lavato le mani dopo aver stretto affettuosamente quelle di Kissinger. Perchè sono sporche di s… - dariochierchia : RT @stebaraz: Spero che Mario Draghi si sia lavato le mani dopo aver stretto affettuosamente quelle di Kissinger. Perchè sono sporche di s… -

ilmattino.it

'In casa ho trovato quei flaconi e le richieste di pagamento di un laboratorio tedesco a cui erano stati inviati campioni diper delle analisi sia a mia sorella che a mio nipote Andrea'. ...Un affronto che può esseresolo con il. I legami famigliari non permettono scelte e destini differenti. Non puoi sottrarti al Dna. O sei con noi, o contro di noi. Bianco o nero, come il ... Sangue lavato con ossigeno, medici falsi: così Angela è morta MANFREDONIA (FOGGIA), 22/09/2022 - “Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire ...Inviato a Mirabella Eclano «Shakeravano» con l'ossigeno il sangue prelevato dal paziente e poi lo iniettavano nuovamente in vena. Una forma di lavaggio del sangue, che ...