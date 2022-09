San Matteo e la musica: le bande (Di giovedì 22 settembre 2022) Lo abbiamo preteso e il patrono sarà sostenuto dallo Storico Gran Concerto Bandistico “Città di Salerno”. Il teatro Verdi non riceverà l’omaggio delle formazioni, a causa del percorso abbreviato in favore di Piazza della Libertà Di Olga Chieffi Una pagina di cultura che da anni divulga, promuove e schizza l’essenza musicale di questa città, non poteva non lanciare l’appello per far accompagnare San Matteo in processione dall’abituale “bandone”, ovvero la formazione “sfoggiata” dallo Storico Gran Concerto Bandistico “Città di Salerno”, fondato dall’indimenticato Maestro Domenico Giordano insieme al Maestro Vincenzo Cammarano, oggi gestito da Rosario e Rino Barbarulo dell’AISDA. Dopo qualche diniego dovuto al risicato budget messo a disposizione, i lacci della borsa sono stati allentati e le bande sfileranno al gran completo in ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 settembre 2022) Lo abbiamo preteso e il patrono sarà sostenuto dallo Storico Gran Concerto Bandistico “Città di Salerno”. Il teatro Verdi non riceverà l’omaggio delle formazioni, a causa del percorso abbreviato in favore di Piazza della Libertà Di Olga Chieffi Una pagina di cultura che da anni divulga, promuove e schizza l’essenzale di questa città, non poteva non lanciare l’appello per far accompagnare Sanin processione dall’abituale “bandone”, ovvero la formazione “sfoggiata” dallo Storico Gran Concerto Bandistico “Città di Salerno”, fondato dall’indimenticato Maestro Domenico Giordano insieme al Maestro Vincenzo Cammarano, oggi gestito da Rosario e Rino Barbarulo dell’AISDA. Dopo qualche diniego dovuto al risicato budget messo a disposizione, i lacci della borsa sono stati allentati e lesfileranno al gran completo in ...

