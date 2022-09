Salvini vuole un referendum per bloccare lo stop alle auto diesel e benzina | ma non si può fare

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) Nei giorni scorsi, all’interno del pentolone delle tante promesse elettorali fatte via social e durante i comizi in lungo e in largo, Matteoha detto che – una volta al governo, ma anche in caso contrario – porterà avanti la sua battaglia: indire unaffinché l’Italia attui il regolamento europeo che prevede, nel 2035, loalla produzione dimobili alimentate da. Una consultazione popolare per abrogare una normativa sovranazionale che, ovviamente, non si può(se non per puro spirito consultativo).e ilsulloche non si puòNel corso di un intervento sul palco di Rivoli ...