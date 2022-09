Salvini a Meloni: “La squadra dei ministri si decide insieme” (Di giovedì 22 settembre 2022) MILANO – La squadra dei ministri di un eventuale governo di centrodestra “la faremo insieme, siamo una squadra. Non ci sono donne o uomini soli al comando, la squadra si costruisce insieme”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la frase di Giorgia Meloni che ha detto di avere già pronta la squadra dei ministri, a margine di un presidio a Milano contro la ztl di Area B. “Ognuno ha le sue ambizioni, le sue aspirazioni legittime, aspettiamo il voto degli italiani e poi la squadra la costruiamo insieme”, ha concluso l’ex ministro dell’interno. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 settembre 2022) MILANO – Ladeidi un eventuale governo di centrodestra “la faremo, siamo una. Non ci sono donne o uomini soli al comando, lasi costruisce”. Così il leader della Lega, Matteo, ha commentato la frase di Giorgiache ha detto di avere già pronta ladei, a margine di un presidio a Milano contro la ztl di Area B. “Ognuno ha le sue ambizioni, le sue aspirazioni legittime, aspettiamo il voto degli italiani e poi lala costruiamo”, ha concluso l’ex ministro dell’interno. L'articolo L'Opinionista.

