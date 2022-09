Saluto romano a funerale, aperta inchiesta esplorativa (Di giovedì 22 settembre 2022) La Procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo, senza ipotesi di reato e senza indagati, sulla vicenda del presunto Saluto romano dell'assessore lombardo romano La Russa al funerale del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) La Procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo, senza ipotesi di reato e senza indagati, sulla vicenda del presuntodell'assessore lombardoLa Russa aldel ...

CottarelliCPI : Non c'è rischio di fascismo. Ma le spiegazioni dei saluti romani che girano ('è il 'presente', un rituale militare;… - pietroraffa : La nota di Fratelli d'Italia sul saluto romano di La Russa (Romano) raggiunge davvero vette altissime. Più la leggo… - elio_vito : L'assessore regionale lombardo La Russa?? fa il saluto romano ad un funerale ma Meloni non trova la matrice?? ed a B… - robsantolamazza : RT @pietroraffa: La nota di Fratelli d'Italia sul saluto romano di La Russa (Romano) raggiunge davvero vette altissime. Più la leggo, più n… - radioila : RT @PossibileIt: Non sono fascisti ma stava chiedendo agli altri di non fare il saluto romano ma in realtà è un saluto militare... Già. (I… -