Salesforce sceglie il Workday Financial Management per continuare a crescere (Di giovedì 22 settembre 2022) L'azienda leader nel settore del CRM implementa l'utilizzo della piattaforma Finance di Workday per supportare più di 78.000 dipendenti a livello globale MILAN, Italy, September 22, 2022 — Workday (NASDAQ:WDAY), leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e risorse umane, ha annunciato oggi che Salesforce, società leader nella fornitura di servizi di CRM con oltre 78.000 dipendenti e centinaia di migliaia di clienti in tutto il mondo, ha ampliato l'uso di Workday per supportare la sua crescita globale. L'organizzazione ha scelto il Workday Financial Management, il Workday Accounting Center, il Workday Adaptive Planning e il Workday Prism Analytics basandosi sull'uso esistente del ...

