Salernitana | l’entusiasmo del presidente Iervolino | “Squadra competitiva | possiamo chiudere nella parte sinistra della classifica”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Grande entusiasmo a Salerno per le parole delDanilo, presente in città percipare attivamente alle celebrazioni del Santo Patrono in Duomo: “Essere qui è un atto dovuto per la gente di Salerno, ormai sono un salernitano a tutti gli effetti per come sono stato accolto fin da subito.” Inevitabili le domande sulla, con il patron che non si nasconde assolutamente: “Siamo competitivi e lo stiamo dimostrando, abbiamo i mezzi per poter stare– afferma– L’obiettivo è fare un grande campionato e provare atra le prime dieci. Speriamo che anche il Santo Patrono dia il suo contributo.” SportFace.