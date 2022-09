Sagittario (Di giovedì 22 settembre 2022) Consigli per ottenere il massimo dalle prossime tre settimane: 1) Usa la tua immaginazione per far sembrare tutto affascinante e meraviglioso. 2) Quando dai consigli agli altri, ascoltali anche tu. 3) Passa da un’immagine rigida di te stesso... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) Consigli per ottenere il massimo dalle prossime tre settimane: 1) Usa la tua immaginazione per far sembrare tutto affascinante e meraviglioso. 2) Quando dai consigli agli altri, ascoltali anche tu. 3) Passa da un’immagine rigida di te stesso... Leggi

tragi_com78 : Sagittario, i vostri amici non sempre gradiscono le vostre frecciatine. Capricorno, giornataccia: per un pelo però… - nunziapenelope : @letipezz Io ci vedo l’inizio di un negoziato. (Sagittario, ottimista) - breezyode : @hydraengeas not to project ma dovrebbe proprio essere sagittario per chiudere il mio cerchio di pischelli anemo con segni problematici - anitadosantoss : io sagittario???? - neemesj : RT @maxinerimbavd: io amo essere sagittario veramente tutto mi tocca mi fa girare le palle e poi dopo tempo che faccio la drammatica e mi d… -