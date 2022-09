Sabrina Salerno al limite della censura: è hot in bikini, si vede tutto (Di giovedì 22 settembre 2022) Sabrina Salerno protagonista di uno scatto hot. Questa volta la cantante ligure ha sfidato la censura, condividendo alcune foto che si possono definire al limite secondo gli standard di Instagram. È una delle showgirl più acclamate in Italia. Una popolarità stellare di quasi quattro decenni e che l’ha portata a scalare le vette non solo delle classifiche musicali, ma anche nei cuori delle persone. Il suo segreto di successo? Sicuramente è un fisico che non sembra risentire del tempo che passa. A testimonianza di ciò sono i tanti scatti che pubblica sui social. fonte foto: InstagramLa bellezza di Sabrina Salerno non è mai stata messa in dubbio fin da quando è apparsa per la prima volta in scena. Una fisicità mediterranea che è stata notata grazie all’occhio attento di ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 settembre 2022)protagonista di uno scatto hot. Questa volta la cantante ligure ha sfidato la, condividendo alcune foto che si possono definire alsecondo gli standard di Instagram. È una delle showgirl più acclamate in Italia. Una popolarità stellare di quasi quattro decenni e che l’ha portata a scalare le vette non solo delle classifiche musicali, ma anche nei cuori delle persone. Il suo segreto di successo? Sicuramente è un fisico che non sembra risentire del tempo che passa. A testimonianza di ciò sono i tanti scatti che pubblica sui social. fonte foto: InstagramLa bellezza dinon è mai stata messa in dubbio fin da quando è apparsa per la prima volta in scena. Una fisicità mediterranea che è stata notata grazie all’occhio attento di ...

