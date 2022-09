Russia, proteste e arresti contro la mobilitazione di Putin I video (Di giovedì 22 settembre 2022) Manifestazioni contro la guerra e contro la mobilitazione parziale ordinata da Vladimir Putin. Nel video le strade del centro di San Pietroburgo con un corteo e l'intervento della polizia: almeno 109 arresti sono stati segnalati (video tratto da Twitter) Leggi su panorama (Di giovedì 22 settembre 2022) Manifestazionila guerra elaparziale ordinata da Vladimir. Nelle strade del centro di San Pietroburgo con un corteo e l'intervento della polizia: almeno 109sono stati segnalati (tratto da Twitter)

