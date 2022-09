Russia: proteste, arresti ed esodo verso la Finlandia dopo l’annuncio di Putin (Di giovedì 22 settembre 2022) In decine di città della Russia, ma soprattutto a Mosca e a San Pietroburgo, scoppiano le proteste dopo l’annuncio di Putin sulla mobilitazione di 300mila riservisti. Militari esperti da mandare a combattere in Ucraina per riprendere il controllo dei territori riconquistati dagli ucraini. E aumentano i russi in fuga dal paese verso la Finlandia. Sono più di 1.300 le persone fermate dalla polizia russa nelle proteste contro la “mobilitazione parziale” ordinata dal presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. Lo riporta l’organizzazione Ovd-Info precisando che al momento ha notizia di 1.307 persone fermate in 39 città della Russia. La città col maggior numero di fermi è Mosca, la capitale della Federazione ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 settembre 2022) In decine di città della, ma soprattutto a Mosca e a San Pietroburgo, scoppiano ledisulla mobilitazione di 300mila riservisti. Militari esperti da mandare a combattere in Ucraina per riprendere il controllo dei territori riconquistati dagli ucraini. E aumentano i russi in fuga dal paesela. Sono più di 1.300 le persone fermate dalla polizia russa nellecontro la “mobilitazione parziale” ordinata dal presidente russo Vladimirper la guerra in Ucraina. Lo riporta l’organizzazione Ovd-Info precisando che al momento ha notizia di 1.307 persone fermate in 39 città della. La città col maggior numero di fermi è Mosca, la capitale della Federazione ...

