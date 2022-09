Russia, lanci di molotov contro gli uffici di reclutamento. Il Cremlino arruola i manifestanti arrestati: «Non è illegale» (Di giovedì 22 settembre 2022) Tra chi scappa e chi è sceso in piazza, c’è anche chi ha deciso di adottare un approccio più violento. Nella notte successiva all’annuncio del presidente Vladimir Putin della mobilitazione parziale dei riservisti da mandare al fronte ucraino, diversi uffici di reclutamento e altri amministrativi hanno subito attacchi. Uno di questi si trova a Nizhny Novgorod, una cittadina distante più di 400 chilometri a est da Mosca. A riportare la notizia è il quotidiano locale, Nn.ru, che spiega come dopo l’incendio gli esperti hanno trovato una finestra rotta dell’ufficio di reclutamento della città e poco lontano dei frammenti di una bottiglia di vetro. Stessa cosa è successa quasi contemporaneamente a un migliaio di chilometri più a ovest. Gli uffici di San Pietroburgo sono andati a fuoco anche se non è certo ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Tra chi scappa e chi è sceso in piazza, c’è anche chi ha deciso di adottare un approccio più violento. Nella notte successiva all’annuncio del presidente Vladimir Putin della mobilitazione parziale dei riservisti da mandare al fronte ucraino, diversidie altri amministrativi hanno subito attacchi. Uno di questi si trova a Nizhny Novgorod, una cittadina distante più di 400 chilometri a est da Mosca. A riportare la notizia è il quotidiano locale, Nn.ru, che spiega come dopo l’incendio gli esperti hanno trovato una finestra rotta dell’o didella città e poco lontano dei frammenti di una bottiglia di vetro. Stessa cosa è successa quasi contemporaneamente a un migliaio di chilometri più a ovest. Glidi San Pietroburgo sono andati a fuoco anche se non è certo ...

