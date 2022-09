Russia, il presidente della Duma chiede ai parlamentari riservisti di rispondere alla chiamata di Putin (Di giovedì 22 settembre 2022) alla chiamata alle armi di Putin dovranno rispondere anche i membri della Duma. Il presidente della Camera bassa russa, Vyacheslav Volodin, ha chiesto ai deputati di rispondere all’appello alla mobilitazione parziale rivolto dal presidente russo Vladimir Putin il 21 settembre alla nazione. L’ordine riguarda 300mila uomini che hanno già servito nell’esercito, con esperienza di combattimento e specializzazioni. Tra questi sarebbero presenti anche alcuni rappresentanti della Duma a cui Volodin ha chiesto di partecipare alla guerra in Ucraina. “Coloro che hanno i requisiti richiesti per la mobilitazione parziale dovrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022)alle armi didovrannoanche i membri. IlCamera bassa russa, Vyacheslav Volodin, ha chiesto ai deputati diall’appellomobilitazione parziale rivolto dalrusso Vladimiril 21 settembrenazione. L’ordine riguarda 300mila uomini che hanno già servito nell’esercito, con esperienza di combattimento e specializzazioni. Tra questi sarebbero presenti anche alcuni rappresentantia cui Volodin ha chiesto di partecipareguerra in Ucraina. “Coloro che hanno i requisiti richiesti per la mobilitazione parziale dovrebbero ...

