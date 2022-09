Russia: centinaia di arresti durante le proteste contro la guerra (Di giovedì 22 settembre 2022) In Russia la polizia ha arrestato centinaia di manifestanti che protestavano contro la guerra in Ucraina. Le proteste sono scoppiate dopo che il presidente Putin ha annunciato una mobilitazione parziale. Molti russi, spaventati dalla possibilità di dover andare in guerra, sono scappati dal loro paese. centinaia di arresti in Russia durante le proteste contro la Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 settembre 2022) Inla polizia ha arrestatodi manifestanti che protestavanolain Ucraina. Lesono scoppiate dopo che il presidente Putin ha annunciato una mobilitazione parziale. Molti russi, spaventati dalla possibilità di dover andare in, sono scappati dal loro paese.diinlela

