Ronaldo il Fenomeno compie 46 anni e festeggia un’altra promozione

Di Ronaldo ce n'è uno, almeno per i nostalgici, con buona pace di Cristiano e i suoi fan. Ronaldo, per tanti, è solo il Fenomeno e se oggi torniamo a parlare di lui è perché compie 46 anni, almeno ufficialmente, perché in realtà li avrebbe già compiuti quattro giorni fa: è nato il 18 settembre, ma fu registrato all'anagrafe il 22 e così il dì di festa è quello odierno. Meglio così, pensando a quanto accaduto nella notte italiana: il Cruzeiro, club di sua proprietà, ha battuto 3-0 il Vasco da Gama nella gara valida per la 31ª giornata della Serie B brasiliana e con sette turni di anticipo ha conquistato il ritorno nel massimo campionato. Meglio di così non poteva andare. Ronaldo IL Fenomeno OGGI: IL PRESIDENTE "Essere presidente è molto più duro che essere giocatore", ...

