Ronaldinho: “Non saprei se Messi sia il miglior giocatore di sempre” (Di giovedì 22 settembre 2022) Le dichiarazioni rilasciate ad Eleven dall'ex stella del Barcellona, Ronaldinho, a riguardo di chi sia il miglior giocatore di sempre Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 settembre 2022) Le dichiarazioni rilasciate ad Eleven dall'ex stella del Barcellona,, a riguardo di chi sia ildi

napolista : Galliani: «Sebastiano Rossi è il portiere più forte che ho avuto. Dida cambiò dopo i petardi della curva Nord» «Ro… - PianetaMilan : #Ronaldinho: “Non saprei se #Messi sia il miglior giocatore di sempre” - Fafffo : @NicoSchira Il fatto che Ronaldinho potesse permettersi di essere appassionato di gentil sesso, dimostra chiarament… - stevecounz : @Sanfra1407 Minchia.. sta cosa non la sapevo. Ma come per dirti, non ho mai capito se Ronaldinho può vantarsi di av… - amorebic : @jeanpauldl1998 @caleriserva Anche nella tecnica è top 5 di sempre, al massimo sono più tecnici di lui Messi, Marad… -