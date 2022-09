Romulus II | I nuovi episodi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma | trailer

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 22 settembre 2022) Sarà presentata indiciassettesima edizione delladeldiII – La guerra per. Si tratta dell’attesissima seconda stagione della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere e prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios. Prima del mito, oltre la leggenda: la nascita dicome non è mai stata raccontata in 8di cui oggi viene rilasciato ilufficiale.II – La guerra perarriverà a breve in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Oltre ai protagonisti Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros), la nuova stagione ...