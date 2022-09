Roma Unplugged Festival | tre giorni di musica e talk con Capossela | Telesforo e Celestini tra i tesori dell' Appia Antica

vcapossela : Il Parco dell’Appia Antica ospita il primo #Roma Unplugged Festival - FareculturaMag : “ROMA UNPLUGGED FESTIVAL”. Lo spettacolo secondo natura all’interno del Parco Archeologico dell’Appia Antica.… - roma_tg24 : Il Parco dell’Appia Antica ospita il primo Roma Unplugged Festival - quartomiglio : Roma Unplugged Festival al Parco dell’Appia Antica – 23/25 settembre 2022 - Mio_Capitano_10 : RT @archeoappia: Il Parco dell’Appia Antica ospita il primo Roma Unplugged Festival #rainews #villadeiquintili #romeunpluggedfestival #vini… -

Concerti, dibattiti e visite guidate in uno degli scenari più magici della Città eterna: èFestival , la manifestazione di musica e talk itineranti in scena da venerdì 23 a domenica 25 settembre nel Parco Archeologico dell'Appia Antica. Sottotitolo della kermesse, alla prima ...Musica e archeologia si incontrano in uno scenario unico, per svelare le rispettive meraviglie attraverso spettacoli secondo natura. E'Festival, che firma la sua prima edizione da venerdi' 23 a domenica 25 settembre all'interno del Parco Archeologico dell'Appia Antica. Tre giorni di concerti, dibattiti, un live all'...Concerti, dibattiti e visite guidate in uno degli scenari più magici della Città eterna: è Roma Unplugged Festival, la manifestazione di musica e talk itineranti in scena ...In uno scenario unico si incontrano musica e archeologia, nel pieno rispetto del luogo eccezionale che ospita il Festival.