Roma, tutto pronto per la ‘Festa del Cinema’: i film in cartellone (Di giovedì 22 settembre 2022) tutto pronto per la Festa del Cinema. Roma si prepara ad accogliere la diciassettesima edizione della kermesse che si terrà dal 13 ottobre al 23 ottobre nell’auditorium Parco della Musica. Come di consueto il festival cinematografico lascerà ampio spazio alla proiezione dei film, ma anche incontri ed eventi. E già si comincia a delineare il cartellone del programma. Ad aprire la sequenza di pellicole che verranno proiettate ci sarà “Il colibrì” di Francesca Archibugi . Un film che si sofferma sulle nostre illusioni e su ciò che la vita ci chiede per continuare a portare avanti queste illusioni. Il cast è comporto di nomi importanti, trai quali Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti e Massimo Ceccherini. Il festival sarà anche l’occasione per consegnare un premio alla carriera a Jame Ivory ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022)per la Festa del Cinema.si prepara ad accogliere la diciassettesima edizione della kermesse che si terrà dal 13 ottobre al 23 ottobre nell’auditorium Parco della Musica. Come di consueto il festival cinematografico lascerà ampio spazio alla proiezione dei, ma anche incontri ed eventi. E già si comincia a delineare ildel programma. Ad aprire la sequenza di pellicole che verranno proiettate ci sarà “Il colibrì” di Francesca Archibugi . Unche si sofferma sulle nostre illusioni e su ciò che la vita ci chiede per continuare a portare avanti queste illusioni. Il cast è comporto di nomi importanti, trai quali Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti e Massimo Ceccherini. Il festival sarà anche l’occasione per consegnare un premio alla carriera a Jame Ivory ...

gualtierieurope : Un piacere ricevere in #Campidoglio l'amico e commissario europeo @PaoloGentiloni e tutto il suo team. #Roma e l'Eu… - RaiRadio2 : «Il mio non è un discorso musicalmente colto: la mia è una certezza del tutto emozionale.» 80 anni fa nasceva Gabr… - PitmanCosta : @ErMejoSindaco Questo tizio non solo è un incapace totale (ma è cosa nota e risaputa) ma non ha NESSUN INTERESSE N… - Tony969696 : RT @TV_Italiana: Oggi all'Auditorium Rai di Roma è giornata di shooting fotografici per #BallandoConLeStelle. Qui Milly Carlucci dà diret… - CorriereCitta : Roma, tutto pronto per la ‘Festa del Cinema’: i film in cartellone -