Roma, scheda elettorale con dati ‘da pazzi’ al XIV Municipio: cittadino si rifiuta di votare per protesta (Di giovedì 22 settembre 2022) Municipio XIV di Roma: il Municipio che non c’è. O meglio: c’è, ma quanto ai rapporti col pubblico lascia molto a desiderare. Pec inevase, richieste di appuntamenti con uffici e amministratori che cadono nel vuoto, URP che lavora a fasi alterne, utenti accolti sulle scale da un sorvegliante che passa la modulistica sulla porta della struttura. “Quando si tratta di andare al voto, però, come sono solerti! – dichiara il signor Giuseppe, 65 anni, comasco di nascita – il loro tempismo è svizzero!”. Ieri, infatti, Giuseppe ha ricevuto la sua tessera elettorale per la prima volta. In tempo utile dunque per recarsi al seggio domenica a votare. Peccato che tutti i dati contenuti nella scheda siano sbagliati. Leggi anche: Elezioni politiche 2022: quando si vota, come si vota, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022)XIV di: ilche non c’è. O meglio: c’è, ma quanto ai rapporti col pubblico lascia molto a desiderare. Pec inevase, richieste di appuntamenti con uffici e amministratori che cadono nel vuoto, URP che lavora a fasi alterne, utenti accolti sulle scale da un sorvegliante che passa la modulistica sulla porta della struttura. “Quando si tratta di andare al voto, però, come sono solerti! – dichiara il signor Giuseppe, 65 anni, comasco di nascita – il loro tempismo è svizzero!”. Ieri, infatti, Giuseppe ha ricevuto la sua tesseraper la prima volta. In tempo utile dunque per recarsi al seggio domenica a. Peccato che tutti icontenuti nellasiano sbagliati. Leggi anche: Elezioni politiche 2022: quando si vota, come si vota, ...

