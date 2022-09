Roma. Salvato dopo essere investito, viene portato in canile: morto dopo l’intervento di sterilizzazione (Di giovedì 22 settembre 2022) La sterilizzazione è un gesto d’amore verso il tuo pet. Si legge sulla Homepage del canile di Roma. Ma per il piccolo Noel (così si sarebbe chiamato se fosse arrivato vivo nelle mani della sua futura adottante) quello che doveva rappresentare un intervento di routine, si è trasformato in una tragedia. L’investimento e il salvataggio, poi la morte in canile Il piccolo mix terrier – ritrovato investito il mese scorso in località Montecompatri-Zagarolo altezza via Prenestina – era stato soccorso da un passante che data la gravità delle ferite riportate, lo aveva portato alla vicina clinica Borghesiana. Come sempre accade in questi casi, lo spettro delle spese da pagare – spesso insostenibili per i privati – deve aver spaventato non poco il soccorritore. La Clinica decideva allora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Laè un gesto d’amore verso il tuo pet. Si legge sulla Homepage deldi. Ma per il piccolo Noel (così si sarebbe chiamato se fosse arrivato vivo nelle mani della sua futura adottante) quello che doveva rappresentare un intervento di routine, si è trasformato in una tragedia. L’investimento e il salvataggio, poi la morte inIl piccolo mix terrier – ritrovatoil mese scorso in località Montecompatri-Zagarolo altezza via Prenestina – era stato soccorso da un passante che data la gravità delle ferite riportate, lo avevaalla vicina clinica Borghesiana. Come sempre accade in questi casi, lo spettro delle spese da pagare – spesso insostenibili per i privati – deve aver spaventato non poco il soccorritore. La Clinica decideva allora ...

