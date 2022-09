Roma. Ruba in casa di anziana, arrestato a Monterotondo (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma: si spaccia per figlio indebitato e Ruba in casa di anziana, arrestato a Monterotondo CRONACA DI Roma – E’ l’ennesima truffa ai danni di un anziana donna, deRubata a Monterotondo da un uomo. Chiamano sul telefono fisso presentandosi come parenti bisognosi di denaro e poi con l’inganno entrano in casa e Rubano soldi e oggetti di valore. La 76enne ha raccontato di essere stata contattata dal rapinatore al numero di casa il quale, spacciandosi per il figlio, le ha detto di avere la necessita’ di saldare un debito per non essere denunciato. Poi il truffatore, un 20enne, si e’ presentato a casa della donna ed e’ riuscito a farsi consegnare 9 mila euro ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022): si spaccia per figlio indebitato eindiCRONACA DI– E’ l’ennesima truffa ai danni di undonna, deta ada un uomo. Chiamano sul telefono fisso presentandosi come parenti bisognosi di denaro e poi con l’inganno entrano inno soldi e oggetti di valore. La 76enne ha raccontato di essere stata contattata dal rapinatore al numero diil quale, spacciandosi per il figlio, le ha detto di avere la necessita’ di saldare un debito per non essere denunciato. Poi il truffatore, un 20enne, si e’ presentato adella donna ed e’ riuscito a farsi consegnare 9 mila euro ...

