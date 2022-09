Roma, pronto il rinnovo per il giocatore giallorosso: i dettagli (Di giovedì 22 settembre 2022) La Roma ricarica le energie dopo questa prima sosta per le nazionali, dopo un’estate fantastica vissuta godendo ancora per la vittoria di Tirana in Conference League e dopo aver cominciato sia in campionato che in Europa League non esattamente a tavoletta. Ma la stagione è ancora lunga, la squadra si è rinforzata e con l’apporto di José Mourinho sicuramente saprà fare di più del semplice compitino. Bryan Cristante rinnovoElemento essenziale di quella Roma che ha saputo riportare i capitolini nell’empireo europeo c’è sicuramente Bryan Cristante, elemento imprescindibile nello scacchiere del tecnico portoghese per il suo apporto non solo in fase offensiva, ma soprattutto nella fase difensiva. Proprio l’ex Milan è in procinto di rinnovare con il club giallorosso. Stando a quanto riferito dalla Repubblica, il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 settembre 2022) Laricarica le energie dopo questa prima sosta per le nazionali, dopo un’estate fantastica vissuta godendo ancora per la vittoria di Tirana in Conference League e dopo aver cominciato sia in campionato che in Europa League non esattamente a tavoletta. Ma la stagione è ancora lunga, la squadra si è rinforzata e con l’apporto di José Mourinho sicuramente saprà fare di più del semplice compitino. Bryan CristanteElemento essenziale di quellache ha saputo riportare i capitolini nell’empireo europeo c’è sicuramente Bryan Cristante, elemento imprescindibile nello scacchiere del tecnico portoghese per il suo apporto non solo in fase offensiva, ma soprattutto nella fase difensiva. Proprio l’ex Milan è in procinto di rinnovare con il club. Stando a quanto riferito dalla Repubblica, il ...

