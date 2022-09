Roma, parterre d’eccezione per il film “Romanzo Popolare” alla Casa del Cinema (Di giovedì 22 settembre 2022) Grande affluenza di pubblico con la presenza di artisti ed Istituzioni invitati dal Presidente Ettore Spagnuolo, dell’Associazione Culturale “Visioni & Illusioni”, Presidente Onorario Giuliano Montaldo, per rendere omaggio al grande Cinema, con la proiezione alla Casa del Cinema di Roma, di “Romanzo Popolare” (1974) di Mario Monicelli, Vincitore del David di Donatello 1975 per la Migliore Sceneggiatura (Age, Scarpelli e lo stesso Monicelli), tra i maggiori incassi della stagione 1974-1975, con le musiche di Enzo Jannacci. Prima della proiezione un affettuoso saluto del Maestro Giuliano Montaldo, accolto da un grande e caloroso applauso, felice per la scelta dell’omaggio al film prescelto ed ha ringraziato pubblicamente Ettore Spagnuolo per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Grande affluenza di pubblico con la presenza di artisti ed Istituzioni invitati dal Presidente Ettore Spagnuolo, dell’Associazione Culturale “Visioni & Illusioni”, Presidente Onorario Giuliano Montaldo, per rendere omaggio al grande, con la proiezionedeldi, di “nzo” (1974) di Mario Monicelli, Vincitore del David di Donatello 1975 per la Migliore Sceneggiatura (Age, Scarpelli e lo stesso Monicelli), tra i maggiori incassi della stagione 1974-1975, con le musiche di Enzo Jannacci. Prima della proiezione un affettuoso saluto del Maestro Giuliano Montaldo, accolto da un grande e caloroso applauso, felice per la scelta dell’omaggio alprescelto ed ha ringraziato pubblicamente Ettore Spagnuolo per la ...

