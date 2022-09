Roma | operaio precipita dall' impalcatura del palazzo e muore

SkyTG24 : Incidente sul lavoro a #Roma, operaio muore cadendo da impalcatura - damorantonio : RT @confundustria: Roma Si chiamava Mario aveva 61 anni e faceva l'operaio edile. Questa mattina mentre ristrutturava la facciata di una v… - alone73x1 : RT @confundustria: Roma Si chiamava Mario aveva 61 anni e faceva l'operaio edile. Questa mattina mentre ristrutturava la facciata di una v… - Chiaralu____ : RT @confundustria: Roma Si chiamava Mario aveva 61 anni e faceva l'operaio edile. Questa mattina mentre ristrutturava la facciata di una v… - CHnegativo : RT @confundustria: Roma Si chiamava Mario aveva 61 anni e faceva l'operaio edile. Questa mattina mentre ristrutturava la facciata di una v… -

Undi 61 anni è precipitato da un'impalcatura di tre metri in un cantiere edilizio, nella zona della Giustiniana, a, poco prima delle 14. Il 61enne è morto . L'infortunio è avvenuto in via ...È morto così, poco prina delle 14 del 22 settembre, unedile di 61 anni. È accaduto in via del Buon Ricovero, alla Giustiniana. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di zona e ...Un operaio di 61 anni è precipitato da un'impalcatura di tre metri in un cantiere edilizio, nella zona della Giustiniana, a Roma, poco prima delle 14. Il 61enne è ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...