Roma, nuotatrice 15enne accusa il suo allenatore: «Mi ha violentata in hotel durante una trasferta» (Di giovedì 22 settembre 2022) È stato denunciato l’istruttore di nuoto accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sua atleta 15enne. Ieri, 21 settembre, c’è stato l’incidente probatorio in cui la presunta vittima ha ribadito di fronte al giudice, al pm e agli avvocati gli abusi che avrebbe subito. Ad assisterla lo psicologo. Quanto raccontato sarebbe successo un anno fa, il 10 agosto 2021, in una camera d’albergo in zona Prati a Roma nel corso di una trasferta. L’allenatore, 26enne, aveva portato la sua squadra di Udine per partecipare a una gara nazionale. Ma con la scusa di fornire alcuni consigli alla ragazza – ha detto la giovane allora 14enne – sarebbe rimasto solo con lei in una camera per poi abusarla. Lei rifiutò l’approccio dell’allenatore e scappò nella sua stanza. Tornata a casa ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) È stato denunciato l’istruttore di nuototo di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sua atleta. Ieri, 21 settembre, c’è stato l’incidente probatorio in cui la presunta vittima ha ribadito di fronte al giudice, al pm e agli avvocati gli abusi che avrebbe subito. Ad assisterla lo psicologo. Quanto raccontato sarebbe successo un anno fa, il 10 agosto 2021, in una camera d’albergo in zona Prati anel corso di una. L’, 26enne, aveva portato la sua squadra di Udine per partecipare a una gara nazionale. Ma con la scusa di fornire alcuni consigli alla ragazza – ha detto la giovane allora 14enne – sarebbe rimasto solo con lei in una camera per poi abusarla. Lei rifiutò l’approccio dell’e scappò nella sua stanza. Tornata a casa ...

